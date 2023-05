'Het gaat ieder jaar weer een stukje beter'

Na de val van Eurocommerce in 2012 beleefde toenmalig commercieel directeur Jetze Steensma de tien donkerste jaren uit zijn leven. Hij verloor zijn baan, vastgoed, zijn huis en zijn gezin. Nu krabbelt hij weer voorzichtig op en is hij zelfs bezig aan een comeback in de vastgoedsector. In Vastgoedmarkt doet hij voor het eerst zijn verhaal.