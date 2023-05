'De vraag naar woningen is nog steeds gigantisch'

Ook gebiedsontwikkelaar BPD heeft last van het veranderde renteklimaat. Vooral kopers van woningen in het hogere segment haken af. Maar de situatie is niet vergelijkbaar met de vorige crisis, zeggen BPD-directeuren Harm Janssen en Esther Agricola. De vraag naar woningen is nog steeds groot. ‘Veel mensen willen wel, maar kunnen nu even niet.’