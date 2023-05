Minder winst voor Frasers Property Industrial

Logistiek en industrieel vastgoedonderneming Frasers Property Industrial heeft over de eerste helft van het gebroken boekjaar, eindigend op 31 maart 2023, een winst voor rente en belastingen gerealiseerd van 127,5 miljoen euro. In de overeenkomstige periode vorig jaar was dat nog 137,4 miljoen euro.