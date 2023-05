Kadaster: woningprijzen in grote steden gedaald

De gemiddelde prijs voor een koopwoning liet het afgelopen kwartaal een sterke daling zien in de vier grootste steden van Nederland. Hier lijken met name starters hun opmars te maken, die veelal goedkopere woningen kopen, meldt het Kadaster op basis van cijfers over de woningmarkt.