Bedrijfsruimtemarkt loopt flinke deuk op, maar aanbod nog altijd beperkt

Gebruikers en beleggers in de semi-industriële vastgoedmarkt zijn in het eerste kwartaal een stuk voorzichtiger geworden door de economische onzekerheid als gevolg van de hoge inflatie en nog altijd stijgende rente. Dat constateert JLL in een sectorrapport.