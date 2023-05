Vesteda: Willemstoren veilig, trillingen mogelijk door festival

Nieuw onderzoek maandag naar de oorzaak van de trillingen in de Willemstoren in Rotterdam heeft geen nieuwe bevindingen opgeleverd. Pandeigenaar Vesteda meldt dat de bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam opnieuw heeft vastgesteld dat het gebouw veilig is en denkt dat een festival mogelijk de oorzaak is geweest.