Werkgevers vrezen voor te weinig ruimte voor bedrijventerreinen

Ondernemers in Nederland vrezen dat er de komende jaren te weinig ruimte overblijft voor bedrijventerreinen. Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland krijgt de woningbouw bijvoorbeeld veel ruimte, maar worden plekken voor ondernemingen daardoor verdrongen. Daarom pleit het bedrijfsleven in een brief aan de Tweede Kamer voor ‘maakdeals’, in navolging van de woondeals van vorig jaar.