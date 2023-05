Patrizia koopt kantoorpand Blaak 31 van DWS

DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, heeft kantoorgebouw Blaak 31 in Rotterdam verkocht. Het pand blijft in Duitse handen, want de koper is Patrizia, namens een pensioenfonds voor advocaten. Wat leverde het kantoorgebouw vlak naast de Markthal op?