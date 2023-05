Vorm zet alles op alles om maar niet te bouwen in Amstelveen, maar draait toch bij

Vorm heeft geprobeerd om een eigen woningbouwproject in Amstelveen te stoppen door zelf bezwaar aan te tekenen en de gemeente te vragen de vergunning in te trekken. Het project met dure woningen is een fiasco en de Rotterdamse bouwer wil voorkomen dat er ruim 14 miljoen euro wegvloeit voor betaling van de grond.