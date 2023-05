Vastgoedleningen worden First Republic Bank fataal: waarschuwingen voor 'perfecte storm'

De Californische toezichthouder DFPI heeft beslag gelegd op de noodlijdende First Republic Bank. Het is daarmee de derde Amerikaanse bank die failliet is gegaan in twee maanden tijd. De Amerikaanse beleggingsgoeroe Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett, waarschuwt voor een 'perfecte storm in de vastgoedmarkt' omdat veel banken vol zouden zitten met slechte vastgoedleningen.