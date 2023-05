Bouwplannen hebben corporaties zat. Ze zijn alleen niet hard genoeg

Na een jarenlang waakvlambestaan, vormen woningcorporaties weer de voorhoede in de strijd tegen de woningnood. Maar hoe reëel zijn de gemaakte bouwafspraken met het Rijk? Vastgoedmarkt duikt de corporatiewereld in, op zoek naar antwoorden. Vandaag deel een: in plannen kun je niet wonen.