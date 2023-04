Unibail-Rodamco-Westfield heeft weinig last van inflatie

De winkelcentra van Unibail-Rodamco-Westfield (URW), eigenaar van onder meer de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, lijken nog weinig last te hebben van de hoge inflatie en de afgezwakte economie. De winkelverkopen bij huurders van het bedrijf zaten afgelopen kwartaal flink in de lift.