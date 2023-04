Axxor huurt ruim 10.000 m2 in Zwolle

Axxor Holding heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten in een multifunctioneel bedrijfspand aan de Lingestraat 4 in Zwolle. De overeenkomst omvat in totaal circa 10.702 m2, bestaande uit circa 9.260 m2 bedrijfsruimte, 1.442 m2 kantoorruimte en 50 parkeerplaatsen op het parkeerterrein.