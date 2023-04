Debat: Is er nog ruimte voor logistiek in Nederland?

Meer duidelijkheid over de ophanden zijnde regelgeving voor de grootschalige logistiek bood de discussiebijeenkomst niet. Maar als therapeutische sessie voor een beter begrip tussen sector en overheid was het nationale debat over de toekomst van de logistiek ronduit een succes. Of de door de sector verafschuwde term verdozing ooit vervangen wordt door ‘logistiek voor een mooier Nederland’ valt echter nog te bezien.