Capital Value: 'bouwproductie (huur)woningen stort verder in'

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen komt in februari 2023 uit op 2.963 vergunningen. Dit is een daling van 31% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in januari was al een daling van 27% te constateren. Als deze trend doorzet dan worden er in 2023 niet genoeg woningen gebouwd om het huidige woningtekort in te lopen blijkt uit een analyse van Capital Value.