Kamer debatteert opnieuw over huurwet na ruzie partijen

De Tweede Kamer gaat opnieuw praten over een beoogd verbod op tijdelijke huurcontracten, waar een grote meerderheid voor bestaat. Het was de bedoeling dat een initiatiefwetsvoorstel hiertoe van PvdA en ChristenUnie dinsdag ruim zou worden aangenomen, maar de stemming is uitgesteld.