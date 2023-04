'De corporatiesector is een typisch Nederlands compromis'

'Er is steeds weer discussie over de rol van de corporaties en hoe je die kunt inzetten bij de woningnood. Maar je ziet dat deze typisch Nederlandse compromis door de tijd heen voortdurend meebeweegt met de uitdagingen die er in de samenleving zijn,' zegt Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.