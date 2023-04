Nederland telt bijna 200.000 miljoenenwoningen

Het aantal miljoenenwoningen is in 2022 opnieuw toegenomen, waardoor Nederland inmiddels bijna 200.000 miljoenenwoningen telt. Dat zijn er ruim 13 procent meer vergeleken met 2021, meldt marktonderzoeker Calcasa. Daarmee is het aantal miljoenenwoningen voor het negende jaar op rij toegenomen.