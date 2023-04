Huis in 't Veld nieuwe toevoeging stationsbuurt Snellerpoort Woerden

De gemeente Woerden en BEMOG Projektontwikkeling tekenden vandaag een ontwikkelingsovereenkomst voor kavel B2 in de Woerdense wijk Snellerpoort. De ondertekening is het vervolg op de winst van de aanbesteding voor deze kavel. MIX architectuur, EVA architecten en LAP Landscape & Urban Design maakten het winnende ontwerp Huis in ’t Veld.