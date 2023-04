Huren vrije sector blijven stijgen in grote steden door krimpend aanbod

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 2 procent vergeleken met een jaar eerder. In de vijf grote steden gaan ze door het afnemende aanbod juist verder omhoog, zo blijkt uit cijfers van verhuurplatform Pararius.