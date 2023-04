66 huurwoningen in Bergen op Zoom van Mooiland naar Stadlander

Stadlander neemt op 30 juni 66 huurwoningen in Bergen op Zoom over van woningcorporatie Mooiland. Stadlander is een in Bergen op Zoom gevestigde corporatie en beheert ruim 15.000 verhuureenheden in West- Brabant en Tholen.