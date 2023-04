Zwolse corporatie koopt 64 woningen van Bouwinvest

De Zwolse corporatie SWZ heeft 64 appartementen aan de Beeldsnijderstraat in Stadshagen gekocht van het Bouwinvest Residential Fund. Het fonds verhuurde de woningen in het sociale en middenhuursegment en SWZ zal alle woningen in het sociale huursegment verhuren.