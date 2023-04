De Jonge: 'Rente is niet het probleem, vraagprijzen wel'

Woonminister Hugo de Jonge maakt zich grote zorgen over de terugvallende markt van nieuwbouwwoningen. 'Ik maak me het meeste zorgen over de dip waar we tegenaan zitten te kijken. We zullen echt door die dip moeten heen bouwen", zei De Jonge donderdag na afloop van de ministerraad.