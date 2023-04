Woningbouwplan Waalwijk mag doorgaan door tijdige aanpassing

De bouw van ruim tweehonderd luxe woningen in de wijk Akkerlanen in Waalwijk (Noord-Brabant) kan doorgaan, omdat de gemeente tijdig heeft ingezien dat er een nieuwe stikstofberekening nodig was voor het al goedgekeurde bestemmingsplan.