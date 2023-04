Nieuwe particuliere eigenaar voor bedrijfsruimte Valkenswaard

De op bedrijventerrein de Schaapsloop I gelegen bedrijfsruimte aan De Vest 24 in Valkenswaard is verkocht. In totaal gaat het om een perceel van 1.210 m2 met een bedrijfsruimte van circa 675 m2 en een over begane grond en verdieping verdeeld kantoor van ruim 180 m2.