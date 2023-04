Nieuwbouw in de Hoeksche Waard? 'Bouw maar lekker in Rotterdam'

Rotterdam wil de komende jaren zo’n 3.000 woningen per jaar bouwen. Direct ten zuiden van de stad is daarvoor in principe genoeg ruimte. Maar een proefballonnetje daaromtrent leidde meteen tot grote verontwaardiging. Deel drie uit een serie.