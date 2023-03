Veel emoties rond mogelijke verplaatsing sekswerkers Wallen

Amsterdam is volledig in de ban van maatregelen van de gemeente om de overlast op de Wallen te beteugelen. Donderdagmiddag trokken sekswerkers door de stad, die protesteerden tegen de vervroegde sluiting van hun peeskamers. ’s Avonds boog een raadcommissie zich over de veel bekritiseerde plannen voor een nieuw erotisch centrum in Zuid of Noord.