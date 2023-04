Hypotheker ziet verder herstel van huizenmarkt

Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het eerste kwartaal van 2023 ruim gehalveerd (-52 procent) in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van een forse daling van het aantal hypotheekaanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek. Toch wijzen verschillende signalen erop dat de huizenmarkt begint te herstellen.