Hoe verdozing en stikstof de logistieke huren naar ongekende hoogtes stuwen

De enorme huurstijgingen in Nederland en vooral Zuid-Nederland zijn het rechtstreekse gevolg van de verdozingsdiscussie en het stikstofdebat. De huren gingen door het krappe aanbod vorig jaar in de zuidelijke logistieke hotspots met maar liefst 22 procent omhoog, landelijk was dat 18,7 procent.