Landschapsarchitect Steven Delva in podcast: 'Misbruik kapitalistisch systeem om te vergroenen'

'We proberen met creatieve ideeën te komen, zodat groen geen geld kost maar juist waarde oplevert,' zegt landschapsarchitect Steven Delva, bekend van onder andere The Pulse op de Zuidas in Amsterdam, in de nieuwste podcast van Jong Geleerd, Oud gebouwd.