Veel groen, weinig woningen: vijf slagvelden in de strijd om de ruimte

Als de woningbouw naast de hoge rente iets hoofdbrekens bezorgt, dan is het wel het gebrek aan bouwlocaties. Toch is er, ook op gewilde plekken, in principe grond zat. Waar zijn de slagvelden in de strijd om de ruimte? Vastgoedmarkt zet vijf voorbeelden op een rij waar woningbouw net zo goed mogelijk als ongewenst is.