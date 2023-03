Financieringsmarkt vastgoed niet op slot: ‘Er is nog altijd genoeg aanbod.’

Er zijn geen signalen dat de Europese vastgoedfinancieringsmarkt op slot is of op slot gaat. Het enige effect van de huidige onrust op de financiële markten is tot dusverre dat de liquiditeitsopslag bij enkele Duitse vastgoedfinanciers de afgelopen week met 15 basispunten is gestegen.