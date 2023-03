Lichte daling opname industrieel en logistiek vastgoed in Europa

De totale opname in Europa aan industrieel en logistiek vastgoed bedroeg in 2022 in totaal 37,5 miljoen m². Ondanks de economische onzekerheid die nog steeds voortduurt is dit slechts een daling van 6% ten opzichte van 2021. Dit staat in de meest recente European Logistics Outlook van Savills.