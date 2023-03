CBRE verlengt huur vijf Amsterdamse parkeergarages Q-Park

CBRE Investment Management en parkeergarage-exploitant Q-Park hebben overeenstemming bereikt over de langjarige verlenging van de huurovereenkomsten voor vijf parkeergarages (P21, P22, P23, P24 en P25) in de Amsterdamse Poort in Amsterdam-Zuidoost.