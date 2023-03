Kabinet wil sneller en meer klimaatbestendig laten bouwen

Overheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector moeten bij nieuwbouw van huizen en gebouwen zo veel mogelijk rekening houden met klimaatverandering in de toekomst. Vooruitlopend op een verplichting roept het kabinet bouwers op om nu al in te spelen op de gevolgen ervan. Daarvoor is een landelijk kader ontwikkeld die de sector houvast moet geven over klimaatbestendig bouwen en inrichten. Ook de ontwikkeling van groen is daarbij belangrijk, vooral in en om de stad.