Economische groei vierde kwartaal bevestigd

De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar op kwartaalbasis met 0,6 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam ook na een tweede berekening tot die conclusie, na een eerste raming in februari. Na de krimp in het derde kwartaal wist Nederland daarmee een recessie te vermijden.