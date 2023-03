UBS AM: vastgoedbeleggers moeten realistischer zijn bij waardering

Europees vastgoed is vorig jaar slechts marginaal in waarde gedaald en weerspiegelt 'nog lang niet de hogere rentes'. In het Verenigd Koninkrijk is de situatie anders. Na een correctie van -13 procent in het laatste kwartaal van 2022, lijkt het VK aantrekkelijk geprijsd in vergelijking met andere vastgoedmarkten.