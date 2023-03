De woningmarkt: zes obstakels uit te praktijk en hoe ze op te ruimen

Het is te hopen dat woonminister De Jonge meer vaart zet achter zijn plannen om het mes te zetten in tal van procedures. Want een ontwikkelaar heeft op dit moment onder andere te maken met een wolkenkrabber aan nieuwe wetten en regels, een jungle aan bezwaar- en beroepsmogelijkheden, hardwerkende ambtenaren die vermalen worden in het politieke proces en beroepsklagers die ontwikkelaars afpersen.