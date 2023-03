Podcast: staat ons een nieuwe vastgoedcrisis te wachten?

De vastgoedsector is in onrustig vaarwater terechtgekomen. De rente ging omhoog en investeringen werden ingetrokken of uitgesteld. Staat ons een nieuwe vastgoedcrisis te wachten? Die vraag staat centraal in de nieuwste aflevering van de Vastgoedmarkt-podcast Jong Geleerd Oud Gebouwd.