Een op acht kantoren hoeft niet te voldoen aan duurzaamheidsregel

Ongeveer 12 procent van alle kantoren in Nederland is een monument dat niet hoeft te voldoen aan de duurzaamheidsregels. De eigenaren zijn niet verplicht om ervoor te zorgen dat de gebouwen een energielabel C of beter krijgen. Vastgoedadviseur Savills noemt die uitzondering ongewenst.