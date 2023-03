Banken in VS lenen voor recordbedrag aan extra geld van Fed

Banken in de Verenigde Staten hebben afgelopen week massaal aangeklopt bij de Amerikaanse Federal Reserve om extra geld te lenen in de nasleep van het omvallen van twee sectorgenoten. In totaal werd in de week tot 15 maart voor een recordbedrag van bijna 165 miljard dollar, zo'n 155 miljard euro, geleend van de centrale bank, vooral door kleinere en regionale banken.