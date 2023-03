Grensoverschrijdend gedrag: media of maatschappelijk probleem?

Ruud de Wit vraagt zich in zijn blog af of het grensoverschrijdende gedrag bij de NOS (Sport) alleen een zaak is van de visuele media of is het een maatschappelijk probleem. 'Hoe zit het eigenlijk binnen het onderwijs, de ambtenarij, advocatuur, medische sector en niet te vergeten de vastgoedsector?'