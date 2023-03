ABN Amro financiert herontwikkeling winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem

Op de internationale vastgoedbeurs in Cannes hebben ABN Amro en SVV (Schalkwijk Vastgoed VOF) een overeenkomst getekend voor de financiering van een herontwikkelingsproject in het winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. SVV is een samenwerkingsverband tussen Ethereal Investments en Zadelhoff.