Is BBB een langetermijnoplossing voor Nederland?

In de strijd om de Nederlandse ruimte zijn pragmatische oplossingen ingeruild voor principes. Loopgraven in de polder. In de felle discussies die we dagelijks aanschouwen, lijken compromissen verder weg dan ooit. Misschien ligt de oplossing bij BBB: Bio Based Bouwen, blogt Maarten Donkers.