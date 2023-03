Verkiezingsdebat: Beter imago bittere noodzaak voor toekomst logistiek

Wordt de logistiek extra ‘gepakt’ in de strijd om de ruimte? Een beter imago is in ieder geval bittere noodzaak om dat te voorkomen. De deelnemers aan het Vastgoedmarkt verkiezingsdebat willen een breed maatschappelijk debat over de toekomst van Nederland en de daarmee samenhangende economische, ruimtelijke, ecologische en demografische vraagstukken.