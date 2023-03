Capital Value: 'Gemeentelijke regelgeving middenhuur botst met landelijke wetgeving'

Veel gemeenten hebben lokale regelgeving ingevoerd voor de middenhuur, vooruitlopend op de landelijke regulering. Nu het wetsvoorstel ‘betaalbare huur’ in consultatie is, blijkt in de praktijk dat de lokale regels in veel gevallen botsen met de landelijke regels, blijkt uit een inventarisatie van Capital Value.