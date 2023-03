Schaarste drijft huurprijzen op van woningen met laag energielabel

Landelijk gezien bestaan er geen huurprijsverschillen tussen huurwoningen met een hoog of laag energielabel. Dit staat in contrast met de markt voor koopwoningen. Het duidt op een lage concurrentie in het huuraanbod en geringe keuzevrijheid voor woningzoekenden, blijkt uit onderzoek van Vastgoedadviseur Colliers.