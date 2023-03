Roel van de Bilt: ‘Zet banken in voor zelfregulering van de woningmarkt’

Na bijna dertig jaar bij FGH/Rabo Real Estate neemt Roel van de Bilt deze maand afscheid. Hij laat de bank achter in een roerige tijd van stijgende rente en dalende vastgoedwaardes. Anders dan in de vorige crisis is er volgens Van de Bilt nu geen sprake van een systeemrisico, omdat de kasstromen van beleggers doorlopen. Anders is dat voor woningbeleggers die worden getroffen door de regulering. De banken zouden hier een oplossing kunnen bieden.