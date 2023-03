10 feiten en cijfers over grootste huisbazen van Nederland

Nu het Rijk de regie neemt over de ‘volkshuisvesting’, krijgen woningcorporaties weer een grotere rol. Vastgoedmarkt publiceert de komende maanden een omvangrijk onderzoek naar de rol die woningcorporaties spelen op de woningmarkt. Dit is deel 1: feiten en cijfers over de grootste woningbezitters van ons land.