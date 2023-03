‘De Jonge moet woningmarkt niet verbouwen maar woonconsument helpen’

VanWonen, ontstaan uit de vorige woningcrisis, is een van de weinige ontwikkelaars die ondanks alle marktturbulentie nog blijft investeren. De gebiedsontwikkelaar uit Zwolle heeft net een projectontwikkelaar uit de Randstad overgenomen en wil de woningproductie op de middellange termijn verdubbelen. VanWonen-oprichter en directeur Alfred Bolks over hoe in een lastige markt te opereren en de landelijke woningproductie te redden.